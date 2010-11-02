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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 кві, 2019 00:10
Re: Райффайзен Банк Аваль
а подробнее?)
Додано: Пон 15 кві, 2019 06:05
chase sapphire reserve - забыл: 4000 долларов затрат за 3 месяца от открытия счета для 50000 пойнтов.
Т.е. резюме: неограниченный прайорити пасс для эккаунт холдера за 150 долларов, для каждого члена семьи (включая детей) - по 75 долларов в год. Плюс 3% обратно от всех авиабилетов, гостиниц, аренд машин.
Если сможешь потратить 4000 долларов за первые 3 месяца, то окупаешь 1.5 года прайорити пасс на семью! Путешествие за 1000 долларов дает еще 30 долларов компенсации. 2 путешествия в год, и ты два года бесплатно пользуешься Прайорити пассом для семьи из 3-х человек!
Такой должна быть премиальная карта, а не то, во что ее превратил Аваль.
It takes little for me to say
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Додано: Пон 15 кві, 2019 06:26
Re: Райффайзен Банк Аваль
Chase Sapphire Reserve® named "Best Premium Travel Credit Card" for 2018 by MONEY® Magazine** Same page link to disclaimer
** From MONEY® Magazine, April 2018 © 2018 Time Inc. Used under license. MONEY and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, Chase.
+50грн !
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42
Господа, а начиная от какой сумму сэпа аваль щас звонит для подтверждения?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:15
Выяснил. Уже ограничения в 28 к нет.
Кура в кале сказала, что у них тоже типа есть корезоид какой то и он сам определяет типичность перевода для конкретного клиента и прозвон модет быть и при 100 грн. Перевола и может не быть его при 1 ляме перевода.
40 к щас улетело на ура.
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Додано: Нед 28 кві, 2019 10:27
Только пересичному счёт в американском банке совсем не доступен
Додано: Пон 29 кві, 2019 22:04
Насчет счета в банке - тут не уверен. А вот с кредитной картой такого класса - да. Здесь много трудностей. По сути непреодолимых. Главная из которых - высокий кредитный рейтинг. Думаю где-то от 770-780. Для рейтинга нужна кредитная история. Думаю лет от 5ти. Для истории нужен SSN. Вот без этого реально никуда. Для SSN нужен легальный статус пребывания в штатах не по туристской визе. Вот я не знаю дает ли такой статус пребывание по программе work and travel.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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