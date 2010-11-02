Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:15

Выяснил. Уже ограничения в 28 к нет.

Кура в кале сказала, что у них тоже типа есть корезоид какой то и он сам определяет типичность перевода для конкретного клиента и прозвон модет быть и при 100 грн. Перевола и может не быть его при 1 ляме перевода.



40 к щас улетело на ура.

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