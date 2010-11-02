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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 637
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 637
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 00:10

Re: Райффайзен Банк Аваль

а подробнее?)
makor06
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 06:05

  makor06 написав:а подробнее?)


chase sapphire reserve - забыл: 4000 долларов затрат за 3 месяца от открытия счета для 50000 пойнтов.

Т.е. резюме: неограниченный прайорити пасс для эккаунт холдера за 150 долларов, для каждого члена семьи (включая детей) - по 75 долларов в год. Плюс 3% обратно от всех авиабилетов, гостиниц, аренд машин.

Если сможешь потратить 4000 долларов за первые 3 месяца, то окупаешь 1.5 года прайорити пасс на семью! Путешествие за 1000 долларов дает еще 30 долларов компенсации. 2 путешествия в год, и ты два года бесплатно пользуешься Прайорити пассом для семьи из 3-х человек!

Такой должна быть премиальная карта, а не то, во что ее превратил Аваль.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 06:26

Re: Райффайзен Банк Аваль

  adeges написав:chase sapphire reserve


Chase Sapphire Reserve® named "Best Premium Travel Credit Card" for 2018 by MONEY® Magazine** Same page link to disclaimer
** From MONEY® Magazine, April 2018 © 2018 Time Inc. Used under license. MONEY and Time Inc. are not affiliated with, and do not endorse products or services of, Chase.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:42

Господа, а начиная от какой сумму сэпа аваль щас звонит для подтверждения?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 17:15

Выяснил. Уже ограничения в 28 к нет.
Кура в кале сказала, что у них тоже типа есть корезоид какой то и он сам определяет типичность перевода для конкретного клиента и прозвон модет быть и при 100 грн. Перевола и может не быть его при 1 ляме перевода.

40 к щас улетело на ура.
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 10:27

  adeges написав:
  makor06 написав:а подробнее?)


chase sapphire reserve - забыл: 4000 долларов затрат за 3 месяца от открытия счета для 50000 пойнтов.

Т.е. резюме: неограниченный прайорити пасс для эккаунт холдера за 150 долларов, для каждого члена семьи (включая детей) - по 75 долларов в год. Плюс 3% обратно от всех авиабилетов, гостиниц, аренд машин.

Если сможешь потратить 4000 долларов за первые 3 месяца, то окупаешь 1.5 года прайорити пасс на семью! Путешествие за 1000 долларов дает еще 30 долларов компенсации. 2 путешествия в год, и ты два года бесплатно пользуешься Прайорити пассом для семьи из 3-х человек!

Такой должна быть премиальная карта, а не то, во что ее превратил Аваль.

Только пересичному счёт в американском банке совсем не доступен :(
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 22:04

  maxim2014 написав:Только пересичному счёт в американском банке совсем не доступен :(


Насчет счета в банке - тут не уверен. А вот с кредитной картой такого класса - да. Здесь много трудностей. По сути непреодолимых. Главная из которых - высокий кредитный рейтинг. Думаю где-то от 770-780. Для рейтинга нужна кредитная история. Думаю лет от 5ти. Для истории нужен SSN. Вот без этого реально никуда. Для SSN нужен легальный статус пребывания в штатах не по туристской визе. Вот я не знаю дает ли такой статус пребывание по программе work and travel.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:01

Валюха-баловница

Я так понял, в честь появившейся возможности онлайн-открытия депо в ИБ/апликухе Валя предложила бонус-канхфету +0.5% под Универсальный :lol: :lol:
А меня чот ломает перевкладываться ради этой канхфеты на моих суммах, вот если бы 12% предложили, то я б даже докинул 2..3 десяточки 8)

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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:23

Райффайзен Банк Аваль

Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:30

  Інкогніто написав:Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.

эт они так шууутят :mrgreen:
Небойсь чото глючит с эти онлайном :evil:

Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами :idea: Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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