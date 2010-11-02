эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:30
эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19
clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:21
Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ?
А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
... делайте хоть что-нибудь!
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