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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 620621622623

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 637
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
86
Всього голосів : 637
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:30

  Інкогніто написав:Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.

эт они так шууутят :mrgreen:
Небойсь чото глючит с эти онлайном :evil:

Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами :idea: Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19

clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:21

  Computer написав:clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться

Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ? :lol: :lol:

А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 28082
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2261 раз.
Подякували: 3256 раз.
 
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  #<1 ... 620621622623
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