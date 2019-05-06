|
|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:30
Інкогніто написав:
Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.
эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами
Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28102
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2263 раз.
- Подякували: 3256 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19
clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться
-
Computer
-
-
- Повідомлень: 358
- З нами з: 31.01.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:21
Computer написав:clientage
если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH
то otp будут автоматически заполняться
Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ?
А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28102
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2263 раз.
- Подякували: 3256 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:41
clientage написав:
Я так понял, в честь появившейся возможности онлайн-открытия депо в ИБ/апликухе Валя предложила бонус-канхфету +0.5% под Универсальный
А меня чот ломает перевкладываться ради этой канхфеты на моих суммах, вот если бы 12% предложили, то я б даже докинул 2..3 десяточки
Ставка до 10,5% річних
Коли краще оформити депозит у WEB - версії Raiffeisen Online? Сьогодні!
٧ Онлайн бонус +0,5% до базової ставки на три місяці
٧ Безстроковий вклад зі щомісячною виплатою відсотків
٧ Поповнення та зняття без обмежень
٧ Зробіть перший внесок, скориставшись переказами між власними рахунками*
*від 100,00 грн. протягом 30 днів
ПС. Пополнение Унив-го входит в перечень обязательныХ 10 опер-й для Активного
Откуда вы взяли эту цитату и вообще инфу про появившуюся фичу открытия депозита из Райффайзен Онлайн? Я ничего такого не нашел ни в веб-банкинге, ни в андроид-приложении (которое сегодня обновил). Или речь идёт исключительно про Универсальный бессрочный, который у меня уже есть, открытый в отделении?
И, кстати, андроид-приложение после обновления попросило права на доступ к списку контактов, а после моего отказа сообщило, что в таком случае моя безопасность под угрозой
-
Julio
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 12.10.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:57
clientage написав: Інкогніто написав:
Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.
эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами
Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
они (как и алла) в данном случае (перевод между своими) с подтверждением смс обосновывают не как забота о безопасности, а как аналог вашей подписи ... вы выдали банку распоряжение перевести с вашего счета А на ваш счет Б и подписались в виде смс ... мол в отделении даже если вы придете делать платежку на перевод между своими вас же тоже попросят расписаться
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35976
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5715 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:16
IMPRINTER написав: clientage написав: Інкогніто написав:
Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.
эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами
Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
они (как и алла) в данном случае (перевод между своими) с подтверждением смс обосновывают не как забота о безопасности, а как аналог вашей подписи ... вы выдали банку распоряжение перевести с вашего счета А на ваш счет Б и подписались в виде смс ... мол в отделении даже если вы придете делать платежку на перевод между своими вас же тоже попросят расписаться
Предлагаю этим заботливым считать, шо я дал ОДНУ ОШЕНЬ большую подпись сразу на все переводы между своими счетами в ИБ. Хай дето замастырят радиопимпочку под эту фичу,.. я подпишу
Julio написав:
Откуда вы взяли эту цитату
у меня в вэб-ИБ это вылезло, я и скопипастил
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 28102
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2263 раз.
- Подякували: 3256 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:05
Julio написав:
андроид-приложение после обновления попросило права на доступ к списку контактов, а после моего отказа сообщило, что в таком случае моя безопасность под угрозой
Хорошо хоть просто предупредило -- в Привет-банке -- тупо отказывается работать, если хоть одно разрешение получить не удалось.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 953
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 130 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|70644
|8600251
|
|
|12126
|1751696
|
|
|1967
|615351
|
|