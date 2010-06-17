эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:30
эт они так шууутят
Небойсь чото глючит с эти онлайном
Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19
clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться
Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:21
Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ?
А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:41
Откуда вы взяли эту цитату и вообще инфу про появившуюся фичу открытия депозита из Райффайзен Онлайн? Я ничего такого не нашел ни в веб-банкинге, ни в андроид-приложении (которое сегодня обновил). Или речь идёт исключительно про Универсальный бессрочный, который у меня уже есть, открытый в отделении?
И, кстати, андроид-приложение после обновления попросило права на доступ к списку контактов, а после моего отказа сообщило, что в таком случае моя безопасность под угрозой
Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:57
они (как и алла) в данном случае (перевод между своими) с подтверждением смс обосновывают не как забота о безопасности, а как аналог вашей подписи ... вы выдали банку распоряжение перевести с вашего счета А на ваш счет Б и подписались в виде смс ... мол в отделении даже если вы придете делать платежку на перевод между своими вас же тоже попросят расписаться
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Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:16
Предлагаю этим заботливым считать, шо я дал ОДНУ ОШЕНЬ большую подпись сразу на все переводы между своими счетами в ИБ. Хай дето замастырят радиопимпочку под эту фичу,.. я подпишу
у меня в вэб-ИБ это вылезло, я и скопипастил
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:05
Хорошо хоть просто предупредило -- в Привет-банке -- тупо отказывается работать, если хоть одно разрешение получить не удалось.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:25
Re: Райффайзен Банк Аваль
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:30
ну прааално -- дурной пример Привата заразителен
хорошо, шо пока СЭП есть
а так буду налом носить как 10 лет назад
у меня еще пакет одноразовых перЧаток и от Михи остался -- тож был любитель нала
Востаннє редагувалось clientage в Сер 08 тра, 2019 14:32, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:30
Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки.
ПреЗЕдент...наш слуга
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