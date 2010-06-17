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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 638
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 638
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 11:30

  Інкогніто написав:Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.

эт они так шууутят :mrgreen:
Небойсь чото глючит с эти онлайном :evil:

Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами :idea: Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 12:19

clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 13:21

  Computer написав:clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться

Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ? :lol: :lol:

А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:41

  clientage написав:Я так понял, в честь появившейся возможности онлайн-открытия депо в ИБ/апликухе Валя предложила бонус-канхфету +0.5% под Универсальный :lol: :lol:
А меня чот ломает перевкладываться ради этой канхфеты на моих суммах, вот если бы 12% предложили, то я б даже докинул 2..3 десяточки 8)

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ПС. Пополнение Унив-го входит в перечень обязательныХ 10 опер-й для Активного :idea:

Откуда вы взяли эту цитату и вообще инфу про появившуюся фичу открытия депозита из Райффайзен Онлайн? Я ничего такого не нашел ни в веб-банкинге, ни в андроид-приложении (которое сегодня обновил). Или речь идёт исключительно про Универсальный бессрочный, который у меня уже есть, открытый в отделении?
И, кстати, андроид-приложение после обновления попросило права на доступ к списку контактов, а после моего отказа сообщило, что в таком случае моя безопасность под угрозой :mrgreen:
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:57

  clientage написав:
  Інкогніто написав:Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.

эт они так шууутят :mrgreen:
Небойсь чото глючит с эти онлайном :evil:

Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами :idea: Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке :(


они (как и алла) в данном случае (перевод между своими) с подтверждением смс обосновывают не как забота о безопасности, а как аналог вашей подписи ... вы выдали банку распоряжение перевести с вашего счета А на ваш счет Б и подписались в виде смс ... мол в отделении даже если вы придете делать платежку на перевод между своими вас же тоже попросят расписаться
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2019 21:16

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  Інкогніто написав:Перебрасывал деньги с универсального на активный. Списались, но на карту не пришли. 4 часа идут. Куры говорят, до завтра придут.

эт они так шууутят :mrgreen:
Небойсь чото глючит с эти онлайном :evil:

Кстати, могли бы и не требовать отп-пароли для внутрибанка: обслуж. Уни-го и переводов между своими счетами :idea: Уже замахался выискивать 6 цифирь в той рогатой СМСке :(


они (как и алла) в данном случае (перевод между своими) с подтверждением смс обосновывают не как забота о безопасности, а как аналог вашей подписи ... вы выдали банку распоряжение перевести с вашего счета А на ваш счет Б и подписались в виде смс ... мол в отделении даже если вы придете делать платежку на перевод между своими вас же тоже попросят расписаться

Предлагаю этим заботливым считать, шо я дал ОДНУ ОШЕНЬ большую подпись сразу на все переводы между своими счетами в ИБ. Хай дето замастырят радиопимпочку под эту фичу,.. я подпишу :)



  Julio написав:Откуда вы взяли эту цитату
у меня в вэб-ИБ это вылезло, я и скопипастил
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:05

  Julio написав: андроид-приложение после обновления попросило права на доступ к списку контактов, а после моего отказа сообщило, что в таком случае моя безопасность под угрозой :mrgreen:

Хорошо хоть просто предупредило -- в Привет-банке -- тупо отказывается работать, если хоть одно разрешение получить не удалось.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:25

Re: Райффайзен Банк Аваль

C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:30

  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

ну прааално -- дурной пример Привата заразителен
хорошо, шо пока СЭП есть
а так буду налом носить как 10 лет назад :mrgreen: :mrgreen:
у меня еще пакет одноразовых перЧаток и от Михи остался -- тож был любитель нала :mrgreen:
Востаннє редагувалось clientage в Сер 08 тра, 2019 14:32, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:30

  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки. :mrgreen:
ПреЗЕдент...наш слуга
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