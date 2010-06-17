Додано: П'ят 03 тра, 2019 20:41

clientage написав: Я так понял, в честь появившейся возможности онлайн-открытия депо в ИБ/апликухе Валя предложила бонус-канхфету +0.5% под Универсальный

А меня чот ломает перевкладываться ради этой канхфеты на моих суммах, вот если бы 12% предложили, то я б даже докинул 2..3 десяточки



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ПС. Пополнение Унив-го входит в перечень обязательныХ 10 опер-й для Активного Я так понял, в честь появившейся возможности онлайн-открытия депо в ИБ/апликухе Валя предложила бонус-канхфету +0.5% под УниверсальныйА меня чот ломает перевкладываться ради этой канхфеты на моих суммах, вот если бы 12% предложили, то я б даже докинул 2..3 десяточкиПС. Пополнение Унив-го входит в перечень обязательныХ 10 опер-й для Активного

Откуда вы взяли эту цитату и вообще инфу про появившуюся фичу открытия депозита из Райффайзен Онлайн? Я ничего такого не нашел ни в веб-банкинге, ни в андроид-приложении (которое сегодня обновил). Или речь идёт исключительно про Универсальный бессрочный, который у меня уже есть, открытый в отделении?И, кстати, андроид-приложение после обновления попросило права на доступ к списку контактов, а после моего отказа сообщило, что в таком случае моя безопасность под угрозой