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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33
clientage написав: Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
ну прааално -- дурной пример Привата заразителен
хорошо, шо пока СЭП есть
а так буду налом носить как 10 лет назад
у меня еще пакет одноразовых перЧаток и от Михи остался -- тож был любитель нала
Все правильно - в Пишки і ЕксБєні теж є СЕП.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33
Квесторе_поверніться написав: Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки.
причём дурные бяки, бо не по уму эти ограничения
Мож в МПС пожаловаться? Вот как мона брать мзду за чужую услугу?
Банку напрягает сраховой депозит в МПС пополнять?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:04
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки.
причём дурные бяки, бо не по уму эти ограничения
Мож в МПС пожаловаться? Вот как мона брать мзду за чужую услугу?
Банку напрягает сраховой депозит в МПС пополнять?
Ладно бы они добавили эту комиссию только по картам, где есть лимит на обнал, но они добавили это и в премиальные пакеты, где нет лимитов на обнал даже по чужим банкоматам.
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Додано: Сер 08 тра, 2019 17:15
Горіти їм в пеклі за те!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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