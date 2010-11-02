Райффайзен Банк Аваль
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33
clientage написав: Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
ну прааално -- дурной пример Привата заразителен
хорошо, шо пока СЭП есть
а так буду налом носить как 10 лет назад
у меня еще пакет одноразовых перЧаток и от Михи остался -- тож был любитель нала
Все правильно - в Пишки і ЕксБєні теж є СЕП.
ПреЗЕдент...наш слуга Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33
Квесторе_поверніться написав: Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки.
причём дурные бяки, бо не по уму эти ограничения
Мож в МПС пожаловаться? Вот как мона брать мзду за чужую услугу?
Банку напрягает сраховой депозит в МПС пополнять?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 08 тра, 2019 15:04
clientage написав: Квесторе_поверніться написав: Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки.
причём дурные бяки, бо не по уму эти ограничения
Мож в МПС пожаловаться? Вот как мона брать мзду за чужую услугу?
Банку напрягает сраховой депозит в МПС пополнять?
Ладно бы они добавили эту комиссию только по картам, где есть лимит на обнал, но они добавили это и в премиальные пакеты, где нет лимитов на обнал даже по чужим банкоматам.
antey718
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Додано: Сер 08 тра, 2019 19:51
Kevin написав:
C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.
Также заметил что на карту зарплатную можно без комиссии уже зачислять социальные/пенсионные выплаты.
iamdimon
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Додано: Сер 08 тра, 2019 20:30
Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:23
WachtAmRhein написав:
Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?
Либо 3 грн. за СЭП через терминал самообслуживания...
i_ivanov_80
Повідомлень: 201
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:31
clientage написав: Computer написав: clientage
если включить в настройках мобильного приложения
Способ доставки одноразовых паролей: PUSH
то otp будут автоматически заполняться
Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ?
А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
В российских отелях работает отлично
Но Вы, похоже, туда не собираетесь )))
i_ivanov_80
Повідомлень: 201
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:02
i_ivanov_80 написав: clientage написав: Computer написав: clientage
если включить в настройках мобильного приложения
Способ доставки одноразовых паролей: PUSH
то otp будут автоматически заполняться
Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ?
А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?
В российских отелях работает отлично
Но Вы, похоже, туда не собираетесь )))
Меня интересует Румыния, Болгария, Греция, Турция и др. Европа
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28147
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Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:15
WachtAmRhein написав:Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?
У меня карта в пакете "Підприємець", смотрю сюда:
https://msb.aval.ua/bank/dalyy/account/pidpriemec/
таких изменений (вроде) не вижу.
dr_morgenstern
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