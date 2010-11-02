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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 621622623624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 638
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 638
Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33

  clientage написав:
  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

ну прааално -- дурной пример Привата заразителен
хорошо, шо пока СЭП есть
а так буду налом носить как 10 лет назад :mrgreen: :mrgreen:
у меня еще пакет одноразовых перЧаток и от Михи остался -- тож был любитель нала :mrgreen:

Все правильно - в Пишки і ЕксБєні теж є СЕП.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 14:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки. :mrgreen:

причём дурные бяки, бо не по уму эти ограничения
Мож в МПС пожаловаться? Вот как мона брать мзду за чужую услугу? :evil:
Банку напрягает сраховой депозит в МПС пополнять? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 15:04

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

Валя, Пишка і ЕксБєня - бяки. :mrgreen:

причём дурные бяки, бо не по уму эти ограничения
Мож в МПС пожаловаться? Вот как мона брать мзду за чужую услугу? :evil:
Банку напрягает сраховой депозит в МПС пополнять? 8)


Ладно бы они добавили эту комиссию только по картам, где есть лимит на обнал, но они добавили это и в премиальные пакеты, где нет лимитов на обнал даже по чужим банкоматам.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 19:51

  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

Также заметил что на карту зарплатную можно без комиссии уже зачислять социальные/пенсионные выплаты.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 20:30

Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:23

  WachtAmRhein написав:Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?


Либо 3 грн. за СЭП через терминал самообслуживания...
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 20:31

  clientage написав:
  Computer написав:clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться

Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ? :lol: :lol:

А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?


В российских отелях работает отлично :wink: Но Вы, похоже, туда не собираетесь )))
i_ivanov_80
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 21:02

  i_ivanov_80 написав:
  clientage написав:
  Computer написав:clientage если включить в настройках мобильного приложения Способ доставки одноразовых паролей: PUSH то otp будут автоматически заполняться

Да у меня 2 экка, замахался переключаться тоже
А шо ж делать тем у кого по 4..5 экков ? :lol: :lol:

А пуши нормально за кордоном работают на отельном вайфае, проверял кто?


В российских отелях работает отлично :wink: Но Вы, похоже, туда не собираетесь )))

Меня интересует Румыния, Болгария, Греция, Турция и др. Европа :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2019 22:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

WachtAmRhein написав:Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?
У меня карта в пакете "Підприємець", смотрю сюда: https://msb.aval.ua/bank/dalyy/account/pidpriemec/ таких изменений (вроде) не вижу.
dr_morgenstern
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