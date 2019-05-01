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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 638
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 638
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:10

  Kevin написав:C 27.05.2019 г. комиссия за p2p-переводы с дебеток Аваля - 0,5% +5 UAH на сторонних ресурсах.

Но в то же время
Перерахування коштів з рахунку на користь фізичної особи по номеру картки (платіж «картка-картка») на сайті Райффайзен Банку Аваль, у Інтернет -банкінгу “Raiffeisen Online” та через інші канали чи сервіси, де екваєром послуги виступає Райффайзен Банк Аваль - Безкоштовно*

*- інші фінансові компанії/ банки можуть стягувати додаткову комісію

Что-то слабо верится, что Аваль будет позволять своими сервисами бесплатно выводить бабло со своих карт на карты других банков.
Julio
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:15

Re: Райффайзен Банк Аваль

тарифы ИБ идут отдельно, не волнуйтесь ))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:25

  makor06 написав:тарифы ИБ идут отдельно, не волнуйтесь ))


В пакете підприємець ИБ нету!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:28

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну так если нет, то и перевести через него нельзя. Это тарифы карты, тариф сервиса переводов отдельный.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:32

Re: Райффайзен Банк Аваль

Інкогніто написав:
dr_morgenstern написав:
WachtAmRhein написав:Ну кондомы, теперь с ЧПшной карты платить либо 0.5 за перевод, либо 0.8 за банкомат?
У меня карта в пакете "Підприємець", смотрю сюда: https://msb.aval.ua/bank/dalyy/account/pidpriemec/ таких изменений (вроде) не вижу.
Сказали, что только до июля. Нужно выбирать новый пакет. И ввели плату за смс.
Всё так, к сожалению - информация есть на офсайте:
https://www.aval.ua/storage/files/novi- ... 08853.docx
А вот тарифы новых пакетов найти что-то не вышло..
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:34

Re: Райффайзен Банк Аваль

так в файле написаны тарифы ))
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:35

В каком банке бесплатный или условно-бесплатный чпшный счёт можно открыть?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:42

Re: Райффайзен Банк Аваль

makor06 написав:так в файле написаны тарифы ))
В файле дословно указано:

"З тарифами за новими пакетами послуг Ви можете ознайомитись на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет (http://www.aval.ua ), розділ «Документи», «Бізнесу», «Тарифи на обслуговування».

Ну а там - только тарифы с 01.05.2019
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

в укрсибе ежемесячная комиссия списывается только если есть движение по счету :) 179 грн в обычном, и 20 грн в IT.
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:51

  dr_morgenstern написав:Ну а там - только тарифы с 01.05.2019


так это ж и есть новые тарифы.
makor06
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