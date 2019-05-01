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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 тра, 2019 20:54
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
Вроде ничего так предложение у Конкорда:
Ежемесячное обслуживание - бесплатно, выход по безналу - 7.5 грн (в пределах банка 1.5 грн).
Минусы - смс-информирование за 50/мес (непонятно можно ли отказаться), неочевидно - вход по безналу без комиссии или нет.
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