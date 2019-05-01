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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 623624625626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 638
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
121
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 638
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 20:54

Re: Райффайзен Банк Аваль

makor06 написав:
  dr_morgenstern написав:Ну а там - только тарифы с 01.05.2019


так это ж и есть новые тарифы.
Разобрался, благодарю
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:02

Re: Райффайзен Банк Аваль

WachtAmRhein написав:В каком банке бесплатный или условно-бесплатный чпшный счёт можно открыть?
Вроде ничего так предложение у Конкорда:
https://concord.ua/ru/account/predprinimatel
Ежемесячное обслуживание - бесплатно, выход по безналу - 7.5 грн (в пределах банка 1.5 грн).
Минусы - смс-информирование за 50/мес (непонятно можно ли отказаться), неочевидно - вход по безналу без комиссии или нет.
dr_morgenstern
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Повідомлень: 47
З нами з: 22.06.18
Подякував: 14 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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