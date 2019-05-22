Да не дают уже "нашару", зачем в заблуждение вводите?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:03
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:11
А всьооо уже? Ну я ток в сл. марте смогу проверить. Вот Голды (-3%) у меня пока шаровые
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:46
А как замануха коррелируется с реальностью?
В заманухе : Ставка до 11,5% річних
Пытаюсь открыть, рисует:
Щомісячно
Процентна ставка для частини депозиту
від 0,00 UAH до 99,99 UAH : 10,50%
від 100,00 UAH до 9 999,99 UAH : 10,50%
від 10 000,00 UAH до 99 999,99 UAH : 10,50%
від 100 000,00 UAH : 10,50%
А кому дают стандартные 11% по Унив-му?
ПС. Думал с Конкорда и Пумбы вам остатки перенести, но похоже погорячился
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:38
Тем кто на Эксклюзиве обслуживается))
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