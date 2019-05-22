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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 639
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 639
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:03

  clientage написав:А мож вааще в УкрЭксИм заглянуть? Там дебетки дают депозитчикам нашару с КБ до -7%... ну -3% точно мона легко выцыганить :)

Да не дают уже "нашару", зачем в заблуждение вводите?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:11

  M-Audio написав:
  clientage написав:А мож вааще в УкрЭксИм заглянуть? Там дебетки дают депозитчикам нашару с КБ до -7%... ну -3% точно мона легко выцыганить :)

Да не дают уже "нашару", зачем в заблуждение вводите?

А всьооо уже? Ну я ток в сл. марте смогу проверить. Вот Голды (-3%) у меня пока шаровые :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:46

А как замануха коррелируется с реальностью?

В заманухе : Ставка до 11,5% річних

Пытаюсь открыть, рисует:
Щомісячно
Процентна ставка для частини депозиту
від 0,00 UAH до 99,99 UAH : 10,50%
від 100,00 UAH до 9 999,99 UAH : 10,50%
від 10 000,00 UAH до 99 999,99 UAH : 10,50%
від 100 000,00 UAH : 10,50%

А кому дают стандартные 11% по Унив-му?

ПС. Думал с Конкорда и Пумбы вам остатки перенести, но похоже погорячился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 28232
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2268 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:38

  clientage написав:А как замануха коррелируется с реальностью?

В заманухе : Ставка до 11,5% річних

Пытаюсь открыть, рисует:
Щомісячно
Процентна ставка для частини депозиту
від 0,00 UAH до 99,99 UAH : 10,50%
від 100,00 UAH до 9 999,99 UAH : 10,50%
від 10 000,00 UAH до 99 999,99 UAH : 10,50%
від 100 000,00 UAH : 10,50%

А кому дают стандартные 11% по Унив-му?

ПС. Думал с Конкорда и Пумбы вам остатки перенести, но похоже погорячился :)


Тем кто на Эксклюзиве обслуживается))
iamdimon
 
Повідомлень: 62
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  #<1 ... 627628629630
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