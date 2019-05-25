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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 639
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 639
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:03

  clientage написав:А мож вааще в УкрЭксИм заглянуть? Там дебетки дают депозитчикам нашару с КБ до -7%... ну -3% точно мона легко выцыганить :)

Да не дают уже "нашару", зачем в заблуждение вводите?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 10:11

  M-Audio написав:
  clientage написав:А мож вааще в УкрЭксИм заглянуть? Там дебетки дают депозитчикам нашару с КБ до -7%... ну -3% точно мона легко выцыганить :)

Да не дают уже "нашару", зачем в заблуждение вводите?

А всьооо уже? Ну я ток в сл. марте смогу проверить. Вот Голды (-3%) у меня пока шаровые :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:46

А как замануха коррелируется с реальностью?

В заманухе : Ставка до 11,5% річних

Пытаюсь открыть, рисует:
Щомісячно
Процентна ставка для частини депозиту
від 0,00 UAH до 99,99 UAH : 10,50%
від 100,00 UAH до 9 999,99 UAH : 10,50%
від 10 000,00 UAH до 99 999,99 UAH : 10,50%
від 100 000,00 UAH : 10,50%

А кому дают стандартные 11% по Унив-му?

ПС. Думал с Конкорда и Пумбы вам остатки перенести, но похоже погорячился :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:38

  clientage написав:А как замануха коррелируется с реальностью?

В заманухе : Ставка до 11,5% річних

Пытаюсь открыть, рисует:
Щомісячно
Процентна ставка для частини депозиту
від 0,00 UAH до 99,99 UAH : 10,50%
від 100,00 UAH до 9 999,99 UAH : 10,50%
від 10 000,00 UAH до 99 999,99 UAH : 10,50%
від 100 000,00 UAH : 10,50%

А кому дают стандартные 11% по Унив-му?

ПС. Думал с Конкорда и Пумбы вам остатки перенести, но похоже погорячился :)


Тем кто на Эксклюзиве обслуживается))
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:44

Re: Райффайзен Банк Аваль

Панове, а хто знайшов нові тарифи на сайті Авалю на операції з платіжними картками?
У ніх на сайті є таке:
"Київ. 24 травня. — Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу: із 27 травня 2019 року вступають в силу зміни до тарифів Райффайзен Банку Аваль на операції з використанням платіжних карток фізичних осіб.

А саме – вводиться комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з платіжної картки Райффайзен Банку Аваль на будь-яку платіжну картку.

У разі проведення операції через сервіс Райффайзен Банку Аваль (Інтернет-банкінг Raiffeisen Online, сайт банку, мережа банкоматів) комісія застосовується відповідно до каналу проведення операції.

При здійсненні операцій через інші сервіси комісія буде складати 0,5% від суми + 5 грн.

Інші фінансові компанії та банки можуть стягувати додаткову комісію."

Але наскільки я розумію, вони повинні публікувати їх заздалегідь, ні?

Я наприклад не розумію, чи здеруть з мене комісію за поповнення Моні моніним додатком
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:56

Re: Райффайзен Банк Аваль

сдерут. опубликовали давно и тут обсудили давно )
makor06
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 22:58

А де опублікували нові тарифи? Я не можу їх знайти. Якщо не важко, ткніть носом у посилання
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:04

  asp написав:А де опублікували нові тарифи? Я не можу їх знайти. Якщо не важко, ткніть носом у посилання

https://www.aval.ua/documents
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:12

Re: Райффайзен Банк Аваль

Дякую, там була, але сторінка не робоча, тому й питала
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:13

  iamdimon написав:
  asp написав:А де опублікували нові тарифи? Я не можу їх знайти. Якщо не важко, ткніть носом у посилання

https://www.aval.ua/documents


есть новость
https://www.aval.ua/news/iz-27-travnya- ... rtkamy-894
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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