Да не дают уже "нашару", зачем в заблуждение вводите?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:03
Додано: Сер 22 тра, 2019 10:11
А всьооо уже? Ну я ток в сл. марте смогу проверить. Вот Голды (-3%) у меня пока шаровые
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:46
А как замануха коррелируется с реальностью?
В заманухе : Ставка до 11,5% річних
Пытаюсь открыть, рисует:
Щомісячно
Процентна ставка для частини депозиту
від 0,00 UAH до 99,99 UAH : 10,50%
від 100,00 UAH до 9 999,99 UAH : 10,50%
від 10 000,00 UAH до 99 999,99 UAH : 10,50%
від 100 000,00 UAH : 10,50%
А кому дают стандартные 11% по Унив-му?
ПС. Думал с Конкорда и Пумбы вам остатки перенести, но похоже погорячился
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 11:38
Тем кто на Эксклюзиве обслуживается))
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:44
Re: Райффайзен Банк Аваль
Панове, а хто знайшов нові тарифи на сайті Авалю на операції з платіжними картками?
У ніх на сайті є таке:
"Київ. 24 травня. — Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу: із 27 травня 2019 року вступають в силу зміни до тарифів Райффайзен Банку Аваль на операції з використанням платіжних карток фізичних осіб.
А саме – вводиться комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з платіжної картки Райффайзен Банку Аваль на будь-яку платіжну картку.
У разі проведення операції через сервіс Райффайзен Банку Аваль (Інтернет-банкінг Raiffeisen Online, сайт банку, мережа банкоматів) комісія застосовується відповідно до каналу проведення операції.
При здійсненні операцій через інші сервіси комісія буде складати 0,5% від суми + 5 грн.
Інші фінансові компанії та банки можуть стягувати додаткову комісію."
Але наскільки я розумію, вони повинні публікувати їх заздалегідь, ні?
Я наприклад не розумію, чи здеруть з мене комісію за поповнення Моні моніним додатком
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Додано: Суб 25 тра, 2019 22:56
Re: Райффайзен Банк Аваль
сдерут. опубликовали давно и тут обсудили давно )
Додано: Суб 25 тра, 2019 22:58
А де опублікували нові тарифи? Я не можу їх знайти. Якщо не важко, ткніть носом у посилання
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Додано: Суб 25 тра, 2019 23:04
Додано: Суб 25 тра, 2019 23:12
Re: Райффайзен Банк Аваль
Дякую, там була, але сторінка не робоча, тому й питала
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Додано: Суб 25 тра, 2019 23:13
есть новость
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