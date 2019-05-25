Додано: Суб 25 тра, 2019 22:44

Панове, а хто знайшов нові тарифи на сайті Авалю на операції з платіжними картками?

У ніх на сайті є таке:

"Київ. 24 травня. — Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу: із 27 травня 2019 року вступають в силу зміни до тарифів Райффайзен Банку Аваль на операції з використанням платіжних карток фізичних осіб.



А саме – вводиться комісія за списання коштів з рахунку при здійсненні переказу з платіжної картки Райффайзен Банку Аваль на будь-яку платіжну картку.



У разі проведення операції через сервіс Райффайзен Банку Аваль (Інтернет-банкінг Raiffeisen Online, сайт банку, мережа банкоматів) комісія застосовується відповідно до каналу проведення операції.



При здійсненні операцій через інші сервіси комісія буде складати 0,5% від суми + 5 грн.



Інші фінансові компанії та банки можуть стягувати додаткову комісію."



Але наскільки я розумію, вони повинні публікувати їх заздалегідь, ні?



Я наприклад не розумію, чи здеруть з мене комісію за поповнення Моні моніним додатком

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