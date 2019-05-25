RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 639
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 639
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:18

Я її вище цитувала. Наскільки я розумію, банк повинен заздалегідь публікувати нові тарифи (офіційний документ) на сайті. Тому і питала, хто його бачив.
Як ховрашок, ти його не бачиш, але він є :(
V9RFGEX Отримайте +50 грн.
«Промо-код» при оформленні заявки на участі в акції «Бонус до депозиту»: http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
asp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 172
З нами з: 12.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:35

Суслик. Он таки действительно есть.
Mary_Hopkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 124
З нами з: 03.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 628629630631
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: makor06 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1227, 1228, 1229
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12289 1770385
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 08:39
mustbe
Альфа-Банк 1 ... 7135, 7136, 7137
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71362 8664991
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 тра, 2019 21:46
casper12
ОТП БАНК 1 ... 598, 599, 600
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5996 1382229
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 19:52
korovas2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12290)
26.05.2019 09:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.