Я її вище цитувала. Наскільки я розумію, банк повинен заздалегідь публікувати нові тарифи (офіційний документ) на сайті. Тому і питала, хто його бачив.
Як ховрашок, ти його не бачиш, але він є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 23:18
Я її вище цитувала. Наскільки я розумію, банк повинен заздалегідь публікувати нові тарифи (офіційний документ) на сайті. Тому і питала, хто його бачив.
Як ховрашок, ти його не бачиш, але він є
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:35
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:58
Re: Райффайзен Банк Аваль
Н-да... знатно аваль гайки подкрутил... вначале «шаровый» премиум покращили, теперь вот за p2p взялись.. даже страшно подумать что дальше будет
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:43
вернут платный СЭП, эксрементаторы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:48
clientage просто абарзєлі...рамси попутали...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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