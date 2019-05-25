Я її вище цитувала. Наскільки я розумію, банк повинен заздалегідь публікувати нові тарифи (офіційний документ) на сайті. Тому і питала, хто його бачив.
Як ховрашок, ти його не бачиш, але він є
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 тра, 2019 23:18
Я її вище цитувала. Наскільки я розумію, банк повинен заздалегідь публікувати нові тарифи (офіційний документ) на сайті. Тому і питала, хто його бачив.
Як ховрашок, ти його не бачиш, але він є
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Додано: Нед 26 тра, 2019 08:35
Додано: Нед 26 тра, 2019 08:58
Re: Райффайзен Банк Аваль
Н-да... знатно аваль гайки подкрутил... вначале «шаровый» премиум покращили, теперь вот за p2p взялись.. даже страшно подумать что дальше будет
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:43
вернут платный СЭП, эксрементаторы
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 26 тра, 2019 09:48
clientage просто абарзєлі...рамси попутали...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:02
Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали.
Назвать это банкой язык не поворачивается.
Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть.
Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты.
Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл.
Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег.
И прочие гадости клиентам.
Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:07
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ну на самом деле таких отзывов о каждом банке хватает, так что не стоит делать скоропостижный вывод из своего частного случая.
Додано: Нед 26 тра, 2019 12:17
Re: Райффайзен Банк Аваль
Ну люблю я его заразу, ну шо поделать
Моя 1я 5ка ИБ
Правда тут учтены все мои предпочтения: функционал с его плюшками и глюками, объем средств управляемых через этот ИБ, неформальное отношения персменов, чето совсем субъективное как-то цвет фона ИБ
ПС. Дето на 5.5 месте мечется Моня, трясця його загонщикам
... делайте хоть что-нибудь!
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