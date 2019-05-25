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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 639
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 639
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2019 23:18

Я її вище цитувала. Наскільки я розумію, банк повинен заздалегідь публікувати нові тарифи (офіційний документ) на сайті. Тому і питала, хто його бачив.
Як ховрашок, ти його не бачиш, але він є :(
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:35

Суслик. Он таки действительно есть.
Mary_Hopkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 08:58

Re: Райффайзен Банк Аваль

Н-да... знатно аваль гайки подкрутил... вначале «шаровый» премиум покращили, теперь вот за p2p взялись.. даже страшно подумать что дальше будет :D
maxim2014
 
Повідомлень: 1476
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:43

  maxim2014 написав:Н-да... знатно аваль гайки подкрутил... вначале «шаровый» премиум покращили, теперь вот за p2p взялись.. даже страшно подумать что дальше будет :D

вернут платный СЭП, эксрементаторы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 09:48

clientage просто абарзєлі...рамси попутали... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлень: 26553
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:02

Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали.
Назвать это банкой язык не поворачивается.
Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть.
Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты.
Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл.
Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег.
И прочие гадости клиентам.
Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.
deneg net
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:07

Re: Райффайзен Банк Аваль

Ну на самом деле таких отзывов о каждом банке хватает, так что не стоит делать скоропостижный вывод из своего частного случая.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 12:17

Re: Райффайзен Банк Аваль

  deneg net написав:Что толкает людей

Ну люблю я его заразу, ну шо поделать 8) :lol: :lol:
Моя 1я 5ка ИБ
Зображення

Правда тут учтены все мои предпочтения: функционал с его плюшками и глюками, объем средств управляемых через этот ИБ, неформальное отношения персменов, чето совсем субъективное как-то цвет фона ИБ :)

ПС. Дето на 5.5 месте мечется Моня, трясця його загонщикам :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 628629630631
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