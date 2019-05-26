ol_zy написав:deneg net написав:Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали.
Назвать это банкой язык не поворачивается.
Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть.
Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты.
Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл.
Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег.
И прочие гадости клиентам.
Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.
Это еще в 2011 стало понятно, когда начали втихаря абонку на З/п карты вводить, причем в минус списывали с дебеток.
Предприятие за з/п проект ничего не платило (ранее), только 1% за перевод на з/п карты, но это у всех банок такое, только процент разный. Но это % за снятие нала (сюда и з/п относится).
При правильном подходе можно з/п платить вне з/п проекта по тарифу платежки 0-3грн за штуку (зависит от пакета и банка).
Ничо себе 1% серьезно? да это просто грабеж, нифига себе "предприятие ничего не платило" за такие деньги можно инфинити раздавать половине работников, а не только руководству