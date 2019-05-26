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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 639
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 639
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 16:28

  ol_zy написав:
  deneg net написав:Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали.
Назвать это банкой язык не поворачивается.
Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть.
Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты.
Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл.
Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег.
И прочие гадости клиентам.
Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.

Это еще в 2011 стало понятно, когда начали втихаря абонку на З/п карты вводить, причем в минус списывали с дебеток.
Предприятие за з/п проект ничего не платило (ранее), только 1% за перевод на з/п карты, но это у всех банок такое, только процент разный. Но это % за снятие нала (сюда и з/п относится).
При правильном подходе можно з/п платить вне з/п проекта по тарифу платежки 0-3грн за штуку (зависит от пакета и банка).

Ничо себе :shock: 1% серьезно? да это просто грабеж, нифига себе "предприятие ничего не платило" :mrgreen: за такие деньги можно инфинити раздавать половине работников, а не только руководству
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:33

  Stringer написав:
  ol_zy написав:
  deneg net написав:Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали.
Назвать это банкой язык не поворачивается.
Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть.
Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты.
Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл.
Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег.
И прочие гадости клиентам.
Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.

Это еще в 2011 стало понятно, когда начали втихаря абонку на З/п карты вводить, причем в минус списывали с дебеток.
Предприятие за з/п проект ничего не платило (ранее), только 1% за перевод на з/п карты, но это у всех банок такое, только процент разный. Но это % за снятие нала (сюда и з/п относится).
При правильном подходе можно з/п платить вне з/п проекта по тарифу платежки 0-3грн за штуку (зависит от пакета и банка).

Ничо себе :shock: 1% серьезно? да это просто грабеж, нифига себе "предприятие ничего не платило" :mrgreen: за такие деньги можно инфинити раздавать половине работников, а не только руководству

Все зависит от банки и договоренности не большим предприятиям 1%, есть 0,75, есть 0,4. Зависит от объемов - можно и дешевле договориться. В авале был 1% на то время так было в большинстве банков для малого и сред. бизнеса. Потом Альфа за 0,4 предложила, а потом вообще перестали з/п проекты использовать как не рентабельные.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2019 20:35

  Stringer написав:Ничо себе :shock: 1% серьезно? да это просто грабеж, нифига себе "предприятие ничего не платило" :mrgreen: за такие деньги можно инфинити раздавать половине работников, а не только руководству

стоит понимать, что это % за обналичку для юр.лица и не важно на з/п или прочие хоз. нужды, он, как правило, одинаков, хотя на з/п может быть и ниже.
ol_zy
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