deneg net написав:Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали. Назвать это банкой язык не поворачивается. Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть. Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты. Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл. Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег. И прочие гадости клиентам. Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.
Это еще в 2011 стало понятно, когда начали втихаря абонку на З/п карты вводить, причем в минус списывали с дебеток. Предприятие за з/п проект ничего не платило (ранее), только 1% за перевод на з/п карты, но это у всех банок такое, только процент разный. Но это % за снятие нала (сюда и з/п относится). При правильном подходе можно з/п платить вне з/п проекта по тарифу платежки 0-3грн за штуку (зависит от пакета и банка).
Ничо себе 1% серьезно? да это просто грабеж, нифига себе "предприятие ничего не платило" за такие деньги можно инфинити раздавать половине работников, а не только руководству
deneg net написав:Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали. Назвать это банкой язык не поворачивается. Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть. Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты. Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл. Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег. И прочие гадости клиентам. Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.
Это еще в 2011 стало понятно, когда начали втихаря абонку на З/п карты вводить, причем в минус списывали с дебеток. Предприятие за з/п проект ничего не платило (ранее), только 1% за перевод на з/п карты, но это у всех банок такое, только процент разный. Но это % за снятие нала (сюда и з/п относится). При правильном подходе можно з/п платить вне з/п проекта по тарифу платежки 0-3грн за штуку (зависит от пакета и банка).
Ничо себе 1% серьезно? да это просто грабеж, нифига себе "предприятие ничего не платило" за такие деньги можно инфинити раздавать половине работников, а не только руководству
Все зависит от банки и договоренности не большим предприятиям 1%, есть 0,75, есть 0,4. Зависит от объемов - можно и дешевле договориться. В авале был 1% на то время так было в большинстве банков для малого и сред. бизнеса. Потом Альфа за 0,4 предложила, а потом вообще перестали з/п проекты использовать как не рентабельные.
ol_zy написав:потом вообще перестали з/п проекты использовать как не рентабельные
И что вместо них?
обычный СЭП на любую карту/счет, например, ультру в Альфе или где бесплатное зачисление/снятие. Главное перед этим налоги заплатить, чтобы банк их видел тем же днем, что и з/п иначе их потом может придется прикладывать для проведения.
alex2013a90 написав:Аваль введет комиссию за СЕП с 30.06.2019 1%+5 грн.
Ось чому цей банк №1 в більшості банк-чартів по дохідності, стійкості і тд, а тепер ще більше відірветься вперед
Они уже вводили вдруг платный СЭП, месяца 1.5. продержались без моих оборотных средств И вааще, када-то кто-то из их предправления грил, шо ИБ д.б. бесплатным усиХда. Я вот тада не успел за полу его пижака дернуть и переспрасить, шо такое "бесплатно"