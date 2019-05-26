deneg net написав:

Странно, что только сейчас людям начинает доходить в какое г они попали.Назвать это банкой язык не поворачивается.Оббиралово везде, уже не знают где ещё рвануть.Верх цинизма - это брать плату за обслуживание зарплатных карт. Мало того, что дерут бабки с предприятия, так ещё и с каждого держателя зарплатной карты.Сотрудники некомпетентны. Например, заменить туже самую зарплатную карту по сроку - два часа времени. Два часа, Карл.Жлобские банкомёты, в которых ещё и часто нет денег.И прочие гадости клиентам.Что толкает людей обслуживаться в этой канторе - ума не приложу.