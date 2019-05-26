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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50
alex2013a90 написав:
Судя по тарифам в ИБ, Аваль введет комиссию за СЕП с 30.06.2019 1%+5 грн. (сейчас акция, бесплатно)
мені здається у них уже не перший рік ця приставка що СЕП безкоштовний до якоїсь дати, і завжди цю дату переносять
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