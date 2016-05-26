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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 639
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
23%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 639
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50

  alex2013a90 написав:Судя по тарифам в ИБ, Аваль введет комиссию за СЕП с 30.06.2019 1%+5 грн. (сейчас акция, бесплатно)

мені здається у них уже не перший рік ця приставка що СЕП безкоштовний до якоїсь дати, і завжди цю дату переносять
balance
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 15:08

balance
Скорее всего анализируют количество активных пользователей ИБ. Когда наберется критическая масса, они введут плату (возможно даже раньше этой даты).
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 16:22

  alex2013a90 написав:Судя по тарифам в ИБ, Аваль введет комиссию за СЕП с 30.06.2019 1%+5 грн. (сейчас акция, бесплатно)

C комиссией 1 % + 5 грн. Вы явно погорячились. Ранее (до бесплатного варианта) комиссия независимо от суммы была 2 гривны за платежку.
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