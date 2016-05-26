мені здається у них уже не перший рік ця приставка що СЕП безкоштовний до якоїсь дати, і завжди цю дату переносять
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 13:50
Додано: Пон 27 тра, 2019 15:08
balance
Скорее всего анализируют количество активных пользователей ИБ. Когда наберется критическая масса, они введут плату (возможно даже раньше этой даты).
Додано: Пон 27 тра, 2019 16:22
Додано: Пон 27 тра, 2019 18:42
Re: Райффайзен Банк Аваль
введут такую плату за СЭП...будут сосательную конфетку иметь ,дураков нет )
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