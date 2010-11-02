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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:40
alex2013a90 написав:
Кто пользовался платежами NFC через Aval Pay, оно работает нормально?
Так, але тільки зі своїми терміналами. З іншими - швидше не працює ніж працює. Спілкуюся з техпідтримкою й їхнім хабом мінімум півроку - змін нуль.
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serhiyko
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:57
serhiyko
Попробовал заплатить. АТБ, Фора работает. Там терминалы ощада, Аваля и привата были.
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alex2013a90
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:27
alex2013a90 написав:
АТБ
У мене тільки на рідних терміналах проходить оплата. У двох різних магазинах. Приблизно півроку тому працювало на всіх.
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serhiyko
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Додано: Пон 03 чер, 2019 14:46
Прошу пардону-а как давно эта говнобанка ввела комиссию за р2р ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Пон 03 чер, 2019 15:05
хуторянка написав:
Прошу пардону-а как давно эта говнобанка ввела комиссию за р2р ?
С 27 мая https://www.aval.ua/ru/news/iz-27-travn ... rtkamy-894
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dengon
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