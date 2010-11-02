Так, але тільки зі своїми терміналами. З іншими - швидше не працює ніж працює. Спілкуюся з техпідтримкою й їхнім хабом мінімум півроку - змін нуль.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:40
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:57
serhiyko
Попробовал заплатить. АТБ, Фора работает. Там терминалы ощада, Аваля и привата были.
Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:27
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:46
Прошу пардону-а как давно эта говнобанка ввела комиссию за р2р ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 03 чер, 2019 15:05
С 27 мая
Додано: Пон 03 чер, 2019 18:42
та гавнюки не то слово...написал обращение ( в кратце суть - нельзя брать комиссию за услугу которую вы не предоставляете ) так эти гавнюки ответили что мол сторонний сервис может брать комиссию...)))) ну бараны же , речь о том что сторонний сервис делает работу и не берет за это деньги , но говнобанка Райфайзен решила списывать за это деньги если операция пошла как р2р....
Я вот не знаю - может начать писать в ком.фин услуг и там например в комиссию по защите прав потребителей ? ибо это заразно ...
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Додано: Пон 03 чер, 2019 19:06
оказывается гандо льеры есть не только в Венеции
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Пон 03 чер, 2019 19:19
Ексвуйцьо, Пишка і Валя...список можна продовжити....але цю трійку банок слід запамятати.
ПреЗЕдент...наш слуга
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Додано: Пон 03 чер, 2019 19:21
Re: Райффайзен Банк Аваль
Без сомнений. Господа, а где остались карты с бесплатным пополнением и p2p через сторонние сервисы?
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Додано: Пон 03 чер, 2019 19:28
Є ще такі...але якщо тут будем писати їх кількість зменшиться.
Ну і питання слід конкретизувати.
Поповнення нальне чи безнальне?
П2П поповнення чи П2П стягнення?
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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