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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:40

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex2013a90 написав:Кто пользовался платежами NFC через Aval Pay, оно работает нормально?

Так, але тільки зі своїми терміналами. З іншими - швидше не працює ніж працює. Спілкуюся з техпідтримкою й їхнім хабом мінімум півроку - змін нуль.
serhiyko
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:57

serhiyko
Попробовал заплатить. АТБ, Фора работает. Там терминалы ощада, Аваля и привата были.
alex2013a90
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:27

Re: Райффайзен Банк Аваль

  alex2013a90 написав:АТБ

У мене тільки на рідних терміналах проходить оплата. У двох різних магазинах. Приблизно півроку тому працювало на всіх.
serhiyko
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:46

Прошу пардону-а как давно эта говнобанка ввела комиссию за р2р ?
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 15:05

  хуторянка написав:Прошу пардону-а как давно эта говнобанка ввела комиссию за р2р ?

С 27 мая https://www.aval.ua/ru/news/iz-27-travn ... rtkamy-894
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 18:42

  хуторянка написав:Прошу пардону-а как давно эта говнобанка ввела комиссию за р2р ?

та гавнюки не то слово...написал обращение ( в кратце суть - нельзя брать комиссию за услугу которую вы не предоставляете ) так эти гавнюки ответили что мол сторонний сервис может брать комиссию...)))) ну бараны же , речь о том что сторонний сервис делает работу и не берет за это деньги , но говнобанка Райфайзен решила списывать за это деньги если операция пошла как р2р....
Я вот не знаю - может начать писать в ком.фин услуг и там например в комиссию по защите прав потребителей ? ибо это заразно ...
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:06

оказывается гандо льеры есть не только в Венеции :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:19

Ексвуйцьо, Пишка і Валя...список можна продовжити....але цю трійку банок слід запамятати. :(
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

хуторянка написав:оказывается гандо льеры есть не только в Венеции :mrgreen:


Без сомнений. Господа, а где остались карты с бесплатным пополнением и p2p через сторонние сервисы?


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Finanziere
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 19:28

  Finanziere написав:
хуторянка написав:оказывается гандо льеры есть не только в Венеции :mrgreen:


Без сомнений. Господа, а где остались карты с бесплатным пополнением и p2p через сторонние сервисы?


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Є ще такі...але якщо тут будем писати їх кількість зменшиться.
Ну і питання слід конкретизувати.
Поповнення нальне чи безнальне?
П2П поповнення чи П2П стягнення?
ПреЗЕдент...наш слуга
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