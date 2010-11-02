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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 634635636637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:11

Re: Райффайзен Банк Аваль

Квесторе_поверніться написав:
  Finanziere написав:
хуторянка написав:оказывается гандо льеры есть не только в Венеции :mrgreen:


Без сомнений. Господа, а где остались карты с бесплатным пополнением и p2p через сторонние сервисы?


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Є ще такі...але якщо тут будем писати їх кількість зменшиться.
Ну і питання слід конкретизувати.
Поповнення нальне чи безнальне?
П2П поповнення чи П2П стягнення?


Поповнення безготівкою/готівкою та стягнення через P2P
Задля конспірації, прошу використати приватні повідомлення))))


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Finanziere
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:24

  Finanziere написав:Поповнення безготівкою/готівкою та стягнення через P2P

У моно и своим п2п бесплатно, даже чужой не нужен. А платное списание чужим п2п не очень распространено (вроде пока только 5 банков берут деньги за чужие услуги: приват, ощад, аваль, сбер, восток).
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:31

  Bosstone написав:
  Finanziere написав:Поповнення безготівкою/готівкою та стягнення через P2P

У моно и своим п2п бесплатно, даже чужой не нужен. А платное списание чужим п2п не очень распространено (вроде пока только 5 банков берут деньги за чужие услуги: приват, ощад, аваль, сбер, восток).


Ещё - Мегабанк
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:33

Re: Райффайзен Банк Аваль

Причем платно не только через сторонние сервисы у анала
При попытке перевести в ИБ как веб, так и мобильный -тоже комиссии
Поддержка на вопрос ВТФ ответила, что пункт 7 о бесплатном переводе через свой сервис - это только между своими картами
Буду теперь ЗП выносить с чужих банкоматов, пусть эта слишком умная банка платит комиссии за снятие другим банкам
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 20:37

  Kevin написав:
  Bosstone написав:У моно и своим п2п бесплатно, даже чужой не нужен. А платное списание чужим п2п не очень распространено (вроде пока только 5 банков берут деньги за чужие услуги: приват, ощад, аваль, сбер, восток).


Ещё - Мегабанк

Спасибо. Из них только сбер и мега явно проблемные. В общем, пока трудно выявить что-то общее между ними. Может, причина в тарифах манисенда и визы дайрект?
Bosstone
 
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