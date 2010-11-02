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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 чер, 2019 20:11
Квесторе_поверніться написав: Finanziere написав: хуторянка написав:
оказывается гандо льеры есть не только в Венеции
Без сомнений. Господа, а где остались карты с бесплатным пополнением и p2p через сторонние сервисы?
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Є ще такі...але якщо тут будем писати їх кількість зменшиться.
Ну і питання слід конкретизувати.
Поповнення нальне чи безнальне?
П2П поповнення чи П2П стягнення?
Поповнення безготівкою/готівкою та стягнення через P2P
Задля конспірації, прошу використати приватні повідомлення))))
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Finanziere
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:24
Finanziere написав:
Поповнення безготівкою/готівкою та стягнення через P2P
У моно и своим п2п бесплатно, даже чужой не нужен. А платное списание чужим п2п не очень распространено (вроде пока только 5 банков берут деньги за чужие услуги: приват, ощад, аваль, сбер, восток).
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Bosstone
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:31
Bosstone написав: Finanziere написав:
Поповнення безготівкою/готівкою та стягнення через P2P
У моно и своим п2п бесплатно, даже чужой не нужен. А платное списание чужим п2п не очень распространено (вроде пока только 5 банков берут деньги за чужие услуги: приват, ощад, аваль, сбер, восток).
Ещё - Мегабанк
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Kevin
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:33
Причем платно не только через сторонние сервисы у анала
При попытке перевести в ИБ как веб, так и мобильный -тоже комиссии
Поддержка на вопрос ВТФ ответила, что пункт 7 о бесплатном переводе через свой сервис - это только между своими картами
Буду теперь ЗП выносить с чужих банкоматов, пусть эта слишком умная банка платит комиссии за снятие другим банкам
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Додано: Пон 03 чер, 2019 20:37
Kevin написав: Bosstone написав:
У моно и своим п2п бесплатно, даже чужой не нужен. А платное списание чужим п2п не очень распространено (вроде пока только 5 банков берут деньги за чужие услуги: приват, ощад, аваль, сбер, восток).
Ещё - Мегабанк
Спасибо. Из них только сбер и мега явно проблемные. В общем, пока трудно выявить что-то общее между ними. Может, причина в тарифах манисенда и визы дайрект?
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Bosstone
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