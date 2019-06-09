И не только аваля
Вы когда договор подписываете, то ставите свой крестик об осознании необходимости самостоятельно регулярно отслеживать уведомления на сайте, которых достаточно (и законно) для изменений тарифов
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Додано: Чет 06 чер, 2019 11:50
Re: Райффайзен Банк Аваль
И не только аваля
Вы когда договор подписываете, то ставите свой крестик об осознании необходимости самостоятельно регулярно отслеживать уведомления на сайте, которых достаточно (и законно) для изменений тарифов
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Додано: Чет 06 чер, 2019 12:38
не ставил я крестик. карат родственника который не оч в этом всем. зарплатный навязанный проект.
Додано: Чет 06 чер, 2019 13:27
Проблема даже не в том что не уведомляют заранее, а в том что тарифы реально меняют ежемесячно, добавляют новые комиссии, делая пакет все дороже и дороже для клиента. Я пользовался их премиальным пакетом 5 лет, но за последний год они его изговнили так что продолжать им пользоваться уже нет желания.
Додано: Чет 06 чер, 2019 13:28
У БАНКА ЕСТЬ КАНАЛ СМС, ЕСТЬ ПОЧТА КЛИЕНТА , ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ( В СТАРОМ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ).
ТАК ЧТО ЭТО ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ НАХЛОБУЧИТЬ КЛИЕНТА , КОТОРЫЙ НЕ МОНИТОРИТ САЙТ БАНКА ЕЖЕДНЕВНО - ВООБЩЕМ КАК ВЫШЕ ПИСАЛИ - ГОНДОЛЬЕРЫ ОНИ
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Додано: Чет 06 чер, 2019 14:02
мне паралельно пуш или смс-почему в сообщении не отражается РЕАЛЬНАЯ сумма операции???
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Чет 06 чер, 2019 14:05
по мнению банка - а зачем ? ведь лучше клиента никак не уведомить , а потом за месяц настричь с него шерсти ? когда он уже по факту увидит списания .
Это нарушение прав потребителей , закон требует показывать полную сумму к оплате ДО проведения клиентом операции.
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Додано: Суб 08 чер, 2019 08:30
согласен с предыдущими мнениями. мелочное недостойное поведение банки по относительно честному одноразовому изъятию небольших денег у клиентов.
Стал клиентом зарплатного проекта в начале мая. Оптимальный+.
Сразу крайне неприятно удивила необходимость морочиться с 10ю покупками или платить за то, что предприятие оказало банку услугу иметь ресурс моих денег, которые я не спешу в момент выносить из банкомата.
В конце мая нужно было выполнить перевод на Моню. Посмотрел в тарифы, позвонил в КЦ, убедился, что бесплатно средствами Мони. КЦ ни словом не обмолвился об ожидаемой смене тарифов.
Чуть больше чем через неделю, в начале июня сделал аналогичную операцию. Параллельно с двух карт, привязанных к счету, шли мелкие покупки для набивания "десяточки", пришла не "круглая" ЗП. А т.к. ни пуши, ни СМС не уведомляют, а в приложении транзакции по 2м картам тоже глубоко зарыты в 4х местах, увидеть небольшие изменения баланса оч.непросто.
Вчера вечером хотел сделать очередное пополнение Мони с сохраненной карты Рфба, но предв. решил внимательно пересмотреть и посчитать кол-во "крепостных" оплат и увидел комис. за перевод на карту.
Звоню в КЦ. В ответ выразили глубокое сочувствие и понимание, сообщили, что тарифы изменились с 27.05. Через 3 дня с первой операции. И говорят, что подразумевается, что клиент должен раз в месяц просматривать тарифы на сайте. Я говорю, что неувязочка. Карта на руках меньше месяца до второй операции. Накануне первой читал, звонил и мои очередные "раз в месяц" еще далеко впереди. Почему нет уведомлений просто о том, что будут изменения?
В ответ опять понимание с сочувствием. И рекомендация делать платеж по реквизитам, который пока акционно-бесплатный, а потом - неизвестно.
Я часто захожу в приложение. Там периодически появляются служебные уведомления о тех.работах, о безопасном использовании карт. Но почему хотя бы туда накануне изменения тарифов не втиснуть уведомление? ММХО, при таком обилии возможностей написать 3 слова:"Внимание! Изменение тарифов", думать о банке, как о солидном, сложно.
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:48
Дык переведите зарплатную карту в пакет "Базовый" и не морочьтесь Делается по звонку в колл-центр.
Додано: Пон 10 чер, 2019 08:56
Re: Райффайзен Банк Аваль
Попользовался оф. приложением Aval Pay месяц. Что могу сказать, моя оценка 3 из 10.
1. Терминалы ощад, приват и другие не работают с этим приложением, терминал просит провести карту.
2. Приложение убогое, нет нормальных отчетов по категориям, тупо список транзакций и то не весь текст отображается при большем количестве строк.
3. Даже если пытался расплатиться в терминале АвальБанка, срабатывает 50/50. Бывало включу Pay, сообщение поднесите устройство к терминалу, подношу, 4 звук пика и на терминале написано, вставьте карту в терминал. Это было замечено в супермаркете АТБ, зоопарке, метрополитен и другие. При этом в другой день, на той самой кассе, тем самым терминалом удавалось платить.
Вердикт: отстой, если еще с убогим интерфейсом можно как-то смириться, но то что приложение не всегда работает с терминалами самого АвальБанка и вообще не работает с другими терминалами, это конечно нонсенс.
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