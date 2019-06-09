Додано: Суб 08 чер, 2019 08:30

согласен с предыдущими мнениями. мелочное недостойное поведение банки по относительно честному одноразовому изъятию небольших денег у клиентов.

Стал клиентом зарплатного проекта в начале мая. Оптимальный+.

Сразу крайне неприятно удивила необходимость морочиться с 10ю покупками или платить за то, что предприятие оказало банку услугу иметь ресурс моих денег, которые я не спешу в момент выносить из банкомата.

В конце мая нужно было выполнить перевод на Моню. Посмотрел в тарифы, позвонил в КЦ, убедился, что бесплатно средствами Мони. КЦ ни словом не обмолвился об ожидаемой смене тарифов.

Чуть больше чем через неделю, в начале июня сделал аналогичную операцию. Параллельно с двух карт, привязанных к счету, шли мелкие покупки для набивания "десяточки", пришла не "круглая" ЗП. А т.к. ни пуши, ни СМС не уведомляют, а в приложении транзакции по 2м картам тоже глубоко зарыты в 4х местах, увидеть небольшие изменения баланса оч.непросто.

Вчера вечером хотел сделать очередное пополнение Мони с сохраненной карты Рфба, но предв. решил внимательно пересмотреть и посчитать кол-во "крепостных" оплат и увидел комис. за перевод на карту.

Звоню в КЦ. В ответ выразили глубокое сочувствие и понимание, сообщили, что тарифы изменились с 27.05. Через 3 дня с первой операции. И говорят, что подразумевается, что клиент должен раз в месяц просматривать тарифы на сайте. Я говорю, что неувязочка. Карта на руках меньше месяца до второй операции. Накануне первой читал, звонил и мои очередные "раз в месяц" еще далеко впереди. Почему нет уведомлений просто о том, что будут изменения?

В ответ опять понимание с сочувствием. И рекомендация делать платеж по реквизитам, который пока акционно-бесплатный, а потом - неизвестно.

Я часто захожу в приложение. Там периодически появляются служебные уведомления о тех.работах, о безопасном использовании карт. Но почему хотя бы туда накануне изменения тарифов не втиснуть уведомление? ММХО, при таком обилии возможностей написать 3 слова:"Внимание! Изменение тарифов", думать о банке, как о солидном, сложно.