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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 11:50

Re: Райффайзен Банк Аваль

И не только аваля
Вы когда договор подписываете, то ставите свой крестик об осознании необходимости самостоятельно регулярно отслеживать уведомления на сайте, которых достаточно (и законно) для изменений тарифов
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 12:38

  Alex_ki написав:И не только аваля
Вы когда договор подписываете, то ставите свой крестик об осознании необходимости самостоятельно регулярно отслеживать уведомления на сайте, которых достаточно (и законно) для изменений тарифов


не ставил я крестик. карат родственника который не оч в этом всем. зарплатный навязанный проект.
5929966
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:27

Проблема даже не в том что не уведомляют заранее, а в том что тарифы реально меняют ежемесячно, добавляют новые комиссии, делая пакет все дороже и дороже для клиента. Я пользовался их премиальным пакетом 5 лет, но за последний год они его изговнили так что продолжать им пользоваться уже нет желания.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 13:28

  maxim2014 написав:5929966 Шо?.. Лавренчук домой лично должен придти и предупредить?

У БАНКА ЕСТЬ КАНАЛ СМС, ЕСТЬ ПОЧТА КЛИЕНТА , ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ ( В СТАРОМ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНИЯ ).
ТАК ЧТО ЭТО ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ НАХЛОБУЧИТЬ КЛИЕНТА , КОТОРЫЙ НЕ МОНИТОРИТ САЙТ БАНКА ЕЖЕДНЕВНО - ВООБЩЕМ КАК ВЫШЕ ПИСАЛИ - ГОНДОЛЬЕРЫ ОНИ
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:02

  maxim2014 написав:5929966 Все новости публикуются на сайте за месяц.
Что кассается смс - на самом деле они оч дорого обходятся банкам, вот поэтому многие и переходят на пуши в собственных приложениях.

мне паралельно пуш или смс-почему в сообщении не отражается РЕАЛЬНАЯ сумма операции???
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 06 чер, 2019 14:05

  хуторянка написав:
  maxim2014 написав:5929966 Все новости публикуются на сайте за месяц.
Что кассается смс - на самом деле они оч дорого обходятся банкам, вот поэтому многие и переходят на пуши в собственных приложениях.

мне паралельно пуш или смс-почему в сообщении не отражается РЕАЛЬНАЯ сумма операции???

по мнению банка - а зачем ? ведь лучше клиента никак не уведомить , а потом за месяц настричь с него шерсти ? когда он уже по факту увидит списания .
Это нарушение прав потребителей , закон требует показывать полную сумму к оплате ДО проведения клиентом операции.
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Повідомлення Додано: Суб 08 чер, 2019 08:30

согласен с предыдущими мнениями. мелочное недостойное поведение банки по относительно честному одноразовому изъятию небольших денег у клиентов.
Стал клиентом зарплатного проекта в начале мая. Оптимальный+.
Сразу крайне неприятно удивила необходимость морочиться с 10ю покупками или платить за то, что предприятие оказало банку услугу иметь ресурс моих денег, которые я не спешу в момент выносить из банкомата.
В конце мая нужно было выполнить перевод на Моню. Посмотрел в тарифы, позвонил в КЦ, убедился, что бесплатно средствами Мони. КЦ ни словом не обмолвился об ожидаемой смене тарифов.
Чуть больше чем через неделю, в начале июня сделал аналогичную операцию. Параллельно с двух карт, привязанных к счету, шли мелкие покупки для набивания "десяточки", пришла не "круглая" ЗП. А т.к. ни пуши, ни СМС не уведомляют, а в приложении транзакции по 2м картам тоже глубоко зарыты в 4х местах, увидеть небольшие изменения баланса оч.непросто.
Вчера вечером хотел сделать очередное пополнение Мони с сохраненной карты Рфба, но предв. решил внимательно пересмотреть и посчитать кол-во "крепостных" оплат и увидел комис. за перевод на карту.
Звоню в КЦ. В ответ выразили глубокое сочувствие и понимание, сообщили, что тарифы изменились с 27.05. Через 3 дня с первой операции. И говорят, что подразумевается, что клиент должен раз в месяц просматривать тарифы на сайте. Я говорю, что неувязочка. Карта на руках меньше месяца до второй операции. Накануне первой читал, звонил и мои очередные "раз в месяц" еще далеко впереди. Почему нет уведомлений просто о том, что будут изменения?
В ответ опять понимание с сочувствием. И рекомендация делать платеж по реквизитам, который пока акционно-бесплатный, а потом - неизвестно.
Я часто захожу в приложение. Там периодически появляются служебные уведомления о тех.работах, о безопасном использовании карт. Но почему хотя бы туда накануне изменения тарифов не втиснуть уведомление? ММХО, при таком обилии возможностей написать 3 слова:"Внимание! Изменение тарифов", думать о банке, как о солидном, сложно.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:48

  Клиент_ написав:Стал клиентом зарплатного проекта в начале мая. Оптимальный+.
Сразу крайне неприятно удивила необходимость морочиться с 10ю покупками или платить за то, что предприятие оказало банку услугу иметь ресурс моих денег, которые я не спешу в момент выносить из банкомата.

Дык переведите зарплатную карту в пакет "Базовый" и не морочьтесь :) Делается по звонку в колл-центр.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 08:56

Re: Райффайзен Банк Аваль

Попользовался оф. приложением Raiffeisen Pay месяц. Что могу сказать, моя оценка 3 из 10.
1. Терминалы ощад, приват и другие не работают с этим приложением, терминал просит провести карту.
2. Приложение убогое, нет нормальных отчетов по категориям, тупо список транзакций и то не весь текст отображается при большем количестве букв.
3. Даже если пытался расплатиться в терминале АвальБанка, срабатывает 50/50. Бывало включу Pay, сообщение поднесите устройство к терминалу, подношу, 4 звук пика и на терминале написано, вставьте карту в терминал. Это было замечено в супермаркете АТБ. При этом в другой день, на той самой кассе, тем самым терминалом удавалось платить.

Вердикт: отстой, если еще с убогим интерфейсом можно как-то смириться, но то что приложение не всегда работает с терминалами самого АвальБанка и вообще не работает с другими терминалами, это конечно нонсенс.
alex2013a90
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