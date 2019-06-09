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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:52
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dengon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46
спасибо! правда читал -все равно вроде какие-то 11 грн хотят за обслуживание или не так понял, хз )
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5929966
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:48
5929966 написав:
спасибо! правда читал -все равно вроде какие-то 11 грн хотят за обслуживание или не так понял, хз )
11 грн хотят за смс-информирование, но его можно отключить и будет совсем даром.
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dengon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15
dengon
А интернет банкинг на этом тарифе будет работать?
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alex2013a90
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