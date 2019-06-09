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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 10:52

5929966 https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 915712.pdf
24 страница
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46

  dengon написав:5929966 https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 915712.pdf
24 страница



спасибо! правда читал -все равно вроде какие-то 11 грн хотят за обслуживание или не так понял, хз )
5929966
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 13:48

  5929966 написав:спасибо! правда читал -все равно вроде какие-то 11 грн хотят за обслуживание или не так понял, хз )

11 грн хотят за смс-информирование, но его можно отключить и будет совсем даром.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15

dengon
А интернет банкинг на этом тарифе будет работать?
alex2013a90
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