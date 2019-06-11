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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:52
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dengon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:46
спасибо! правда читал -все равно вроде какие-то 11 грн хотят за обслуживание или не так понял, хз )
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5929966
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Додано: Пон 10 чер, 2019 13:48
5929966 написав:
спасибо! правда читал -все равно вроде какие-то 11 грн хотят за обслуживание или не так понял, хз )
11 грн хотят за смс-информирование, но его можно отключить и будет совсем даром.
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dengon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 15:15
dengon
А интернет банкинг на этом тарифе будет работать?
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alex2013a90
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Додано: Пон 10 чер, 2019 18:44
alex2013a90 написав:dengon
А интернет банкинг на этом тарифе будет работать?
Только в информационном режиме
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dengon
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Додано: Пон 10 чер, 2019 20:20
dengon написав: alex2013a90 написав:dengon
А интернет банкинг на этом тарифе будет работать?
Только в информационном режиме
Интернет банкинг работать будет на всех пакетах в полном режиме (с мая 2018).
Переход с Оптимального + на пакет ниже 50 гривен, с остальных без оплаты.
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iamdimon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:50
Запускают кредитку со льготным периодом до 100 дней (36 страница)https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 915712.pdf
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iamdimon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 08:56
iamdimon
дык а толку, если кредитку у них выциганить практически нереально
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maxim2014
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:07
В "ХОЧУ КАРТКА 2" отсутствует FISHKA и MC REWARDS.
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Kevin
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Додано: Сер 12 чер, 2019 09:37
ИМХО с ежемесячной абонплатой в 100 гривен как-то сомнительно преимущество дополнительного льготного периода
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Vorlon
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6000
|1383801
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