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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 чер, 2019 09:51
Vorlon написав:
ИМХО с ежемесячной абонплатой в 100 гривен как-то сомнительно преимущество дополнительного льготного периода
Эти 100 грн при определённых условиях не списываются. Интересно, будет ли страховка в данном тарифе? Если будет, то смысла в 100 днях льготного периода нет.
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Kevin
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:06
Kevin написав:
Эти 100 грн при определённых условиях не списываются.
При выполнении нужного количества операций и когда карта по итогам месяца в основном в плюсе (не ниже -150 грн. в среднем). На кой тогда эти 100 дней? Я правильно всё понял?
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Vorlon
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:12
Vorlon
ну видимо для заманухи
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maxim2014
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Додано: Сер 12 чер, 2019 10:28
Kevin написав: Vorlon написав:
ИМХО с ежемесячной абонплатой в 100 гривен как-то сомнительно преимущество дополнительного льготного периода
Эти 100 грн при определённых условиях не списываются. Интересно, будет ли страховка в данном тарифе? Если будет, то смысла в 100 днях льготного периода нет.
100 гривен не берут, если совершаете 10 безналичных операций в месяц по карте на любую сумму. Поэтому можно быть в минусе, главный фактор тогда - кол-во транзакций в месяц.
В КЦ сообщили что страховки по данной карте нет.
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iamdimon
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Bobua
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