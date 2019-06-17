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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 638639640641

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 09:51

  Vorlon написав:
  iamdimon написав:Запускают кредитку со льготным периодом до 100 дней (36 страница)
https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 915712.pdf

ИМХО с ежемесячной абонплатой в 100 гривен как-то сомнительно преимущество дополнительного льготного периода :?


Эти 100 грн при определённых условиях не списываются. Интересно, будет ли страховка в данном тарифе? Если будет, то смысла в 100 днях льготного периода нет.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:06

  Kevin написав:Эти 100 грн при определённых условиях не списываются.

При выполнении нужного количества операций и когда карта по итогам месяца в основном в плюсе (не ниже -150 грн. в среднем). На кой тогда эти 100 дней? Я правильно всё понял? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:12

Vorlon ну видимо для заманухи :D
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 10:28

  Kevin написав:
  Vorlon написав:
  iamdimon написав:Запускают кредитку со льготным периодом до 100 дней (36 страница)
https://www.aval.ua/storage/files/tarif ... 915712.pdf

ИМХО с ежемесячной абонплатой в 100 гривен как-то сомнительно преимущество дополнительного льготного периода :?


Эти 100 грн при определённых условиях не списываются. Интересно, будет ли страховка в данном тарифе? Если будет, то смысла в 100 днях льготного периода нет.

100 гривен не берут, если совершаете 10 безналичных операций в месяц по карте на любую сумму. Поэтому можно быть в минусе, главный фактор тогда - кол-во транзакций в месяц.
В КЦ сообщили что страховки по данной карте нет.
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:14

Re: Райффайзен Банк Аваль

Валька вообще обнаглела - даёт не больше 30 купюр, другие то же перестали нормально наливать. Активный.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:20

Інкогніто
Эта хня у них в избранных банкоматах.

В новых банкоматах еще 40.
Finanziere
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 11:29

Re: Райффайзен Банк Аваль

Finanziere написав:Інкогніто
Эта хня у них в избранных банкоматах.

В новых банкоматах еще 40.
Будем искать.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:21

Re: Райффайзен Банк Аваль

Finanziere написав:Інкогніто
Эта хня у них в избранных банкоматах.

В новых банкоматах еще 40.
Новый красивый банкомат с сенсорным экраном в 101тауере тоже выдает по 30 и загружен по 100 и 200
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 17:02

Alex_ki
То у них нємного пороблено на банкомати в бізнес-центрах )))
Finanziere
 
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  #<1 ... 638639640641
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