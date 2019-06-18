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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:46
iamdimon написав:
100 гривен не берут, если совершаете 10 безналичных операций в месяц по карте на любую сумму. Поэтому можно быть в минусе, главный фактор тогда - кол-во транзакций в месяц.
В КЦ сообщили что страховки по данной карте нет.
А по сроку можно с Прозорой перейти на эту сотку?
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:48
Точно не скажу, спонсировать не стал, но при попытке перевода из ИБ светит до подтверждения перевода, и говорит, что не хватает денег, если переводить под 0 все
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Alex_ki
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:49
Alex_ki написав:
при попытке перевода из ИБ
Месье знает толк в извращениях, я не про ИБ спрашивал.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 18 чер, 2019 22:05
WachtAmRhein написав:
подскажите, комиссию за п2п Валя сразу на остатке светит или только после проведения перевода? А то с пидпрыэмця дёрнул, остаток в смске после операции и после следующих торговых такой как надо, т.е. без комиссии!!!
По факту списания в выписке видна сумма транзакции и сумма комиссии за p2p (по крайней мере по физикам так)
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iamdimon
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