А по сроку можно с Прозорой перейти на эту сотку?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:46
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:48
Re: Райффайзен Банк Аваль
Точно не скажу, спонсировать не стал, но при попытке перевода из ИБ светит до подтверждения перевода, и говорит, что не хватает денег, если переводить под 0 все
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Додано: Вів 18 чер, 2019 21:49
Re: Райффайзен Банк Аваль
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:05
По факту списания в выписке видна сумма транзакции и сумма комиссии за p2p (по крайней мере по физикам так)
Додано: Сер 19 чер, 2019 11:42
Apple Pay запустили...
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