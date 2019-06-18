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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:46

Re: Райффайзен Банк Аваль

  iamdimon написав:100 гривен не берут, если совершаете 10 безналичных операций в месяц по карте на любую сумму. Поэтому можно быть в минусе, главный фактор тогда - кол-во транзакций в месяц.
В КЦ сообщили что страховки по данной карте нет.


А по сроку можно с Прозорой перейти на эту сотку?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:48

Re: Райффайзен Банк Аваль

Точно не скажу, спонсировать не стал, но при попытке перевода из ИБ светит до подтверждения перевода, и говорит, что не хватает денег, если переводить под 0 все
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 21:49

Re: Райффайзен Банк Аваль

  Alex_ki написав:при попытке перевода из ИБ


Месье знает толк в извращениях, я не про ИБ спрашивал. ;-)
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 22:05

  WachtAmRhein написав:подскажите, комиссию за п2п Валя сразу на остатке светит или только после проведения перевода? А то с пидпрыэмця дёрнул, остаток в смске после операции и после следующих торговых такой как надо, т.е. без комиссии!!!

По факту списания в выписке видна сумма транзакции и сумма комиссии за p2p (по крайней мере по физикам так)
iamdimon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2019 11:42

Apple Pay запустили...

https://www.aval.ua/news/apple-pay-stav ... k-aval-906
iamdimon
 
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