iamdimon написав:100 гривен не берут, если совершаете 10 безналичных операций в месяц по карте на любую сумму. Поэтому можно быть в минусе, главный фактор тогда - кол-во транзакций в месяц. В КЦ сообщили что страховки по данной карте нет.
WachtAmRhein написав:подскажите, комиссию за п2п Валя сразу на остатке светит или только после проведения перевода? А то с пидпрыэмця дёрнул, остаток в смске после операции и после следующих торговых такой как надо, т.е. без комиссии!!!
По факту списания в выписке видна сумма транзакции и сумма комиссии за p2p (по крайней мере по физикам так)
alfredhaos с Райфайзен Пей работаю. С терминалами ощада привата вообще не работает. Недавно в АТБ, на терминале самого Аваля отказался принимать платеж, попросило провести карточкой. До нормального уровня 2019 года приложению еще очень далеко.