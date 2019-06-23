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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:12

Re: Райффайзен Банк Аваль

А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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  #<1 ... 640641642643
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