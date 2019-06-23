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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:12
А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?
.......
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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