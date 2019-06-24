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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:12

Re: Райффайзен Банк Аваль

А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?
.......
Boundless
 
Повідомлень: 1668
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 91 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:16

  Boundless написав:А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?

Он что, будет платный? Вот ур**. Таки придется напрягать бухгалтерию, чтобы перевести зп отсюда!
Stargazer212
 
Повідомлень: 64
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 00:42

Boundless
В новых тарифах не нашел информации про платный СЕП.
h8_Sharhan
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 07:16

  h8_Sharhan написав:Boundless
В новых тарифах не нашел информации про платный СЕП.


Там указано что Бесплатно (акция до 30.06.2019). Тоже самое пополнение мобильного номера. Об этом речь и идет.
alex2013a90
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Повідомлень: 56
З нами з: 19.04.19
Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 640641642643
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