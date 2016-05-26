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Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:12
А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?
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Boundless
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Додано: Пон 24 чер, 2019 23:16
Boundless написав:
А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?
Он что, будет платный? Вот ур**. Таки придется напрягать бухгалтерию, чтобы перевести зп отсюда!
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Stargazer212
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Додано: Вів 25 чер, 2019 00:42
Boundless
В новых тарифах не нашел информации про платный СЕП.
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h8_Sharhan
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Додано: Вів 25 чер, 2019 07:16
h8_Sharhan написав:Boundless
В новых тарифах не нашел информации про платный СЕП.
Там указано что Бесплатно (акция до 30.06.2019). Тоже самое пополнение мобильного номера. Об этом речь и идет.
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alex2013a90
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:02
А оформлял кто фишбэк?
Как там насчёт от страховки откосить?
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Alex_ki
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:11
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iamdimon
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:37
Alex_ki написав:
А оформлял кто фишбэк?
Как там насчёт от страховки откосить?
у Вали низзя откосить от страховки, принципиально !
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:44
Заява в страховую на расторжение? Или блокнут карту?
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Alex_ki
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