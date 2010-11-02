Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:41

alex2013a90 написав: Вопрос:

У меня з.п карта голд с тарифом оптимальный плюс. Карта заканчивается в сентябре 2019. Мне нужно самостоятельно идти и писать заяву в сентябре или нужно заранее, например в августе это делать? Как долго её делают и нужно ли платить? Вопрос:У меня з.п карта голд с тарифом оптимальный плюс. Карта заканчивается в сентябре 2019. Мне нужно самостоятельно идти и писать заяву в сентябре или нужно заранее, например в августе это делать? Как долго её делают и нужно ли платить?

У меня не з.п. проект, а тарифный план Активный. Дополнительную карту в прошлом году выпустили по звонку на горячую линию, при том, что до окончания срока основной карты было ещё 2 года (была Виза Фишка, дополнительно выпустил Мастеркард Голд). Примерно через неделю после заявки прислали СМС о том, что карта готова и ожидает меня в отделении. Денег с меня не брали, согласно тарифов можно бесплатно иметь 1 визу голд/фишку и 1 Мастеркард голд. Подозреваю, что если имея визу голд заказывать ещё одну визу голд, то это будет платно.Единственная капля дегтя в моей истории - через несколько месяцев у новой МК голд перестала работать бесконтактная оплата, и это при очень неактивном пользовании. Перевыпуск я не заказывал, забил и забросил карту на полку, а обязательные 10 платежей в месяц делаю 3-летней виза-фишкой.