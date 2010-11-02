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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:12
Re: Райффайзен Банк Аваль
А уже известно сколько будет стоить сеп после 30.06?
.......
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:16
Додано: Вів 25 чер, 2019 07:16
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:02
Re: Райффайзен Банк Аваль
А оформлял кто фишбэк?
Как там насчёт от страховки откосить?
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Додано: Чет 27 чер, 2019 20:11
СЕП бесплатный продлили до 30.10.2019
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:37
у Вали низзя откосить от страховки, принципиально !
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 27 чер, 2019 20:44
Re: Райффайзен Банк Аваль
Заява в страховую на расторжение? Или блокнут карту?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:20
Вопрос:
У меня з.п карта голд с тарифом оптимальный плюс. Карта заканчивается в сентябре 2019. Мне нужно самостоятельно идти и писать заяву в сентябре или нужно заранее, например в августе это делать? Как долго её делают и нужно ли платить?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:41
У меня не з.п. проект, а тарифный план Активный. Дополнительную карту в прошлом году выпустили по звонку на горячую линию, при том, что до окончания срока основной карты было ещё 2 года (была Виза Фишка, дополнительно выпустил Мастеркард Голд). Примерно через неделю после заявки прислали СМС о том, что карта готова и ожидает меня в отделении. Денег с меня не брали, согласно тарифов можно бесплатно иметь 1 визу голд/фишку и 1 Мастеркард голд. Подозреваю, что если имея визу голд заказывать ещё одну визу голд, то это будет платно.
Единственная капля дегтя в моей истории - через несколько месяцев у новой МК голд перестала работать бесконтактная оплата, и это при очень неактивном пользовании. Перевыпуск я не заказывал, забил и забросил карту на полку, а обязательные 10 платежей в месяц делаю 3-летней виза-фишкой.
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