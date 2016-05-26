|
|
Райффайзен Банк Аваль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:20
Alex_ki написав:
А оформлял кто фишбэк?
Как там насчёт от страховки откосить?
В Кредитке 100 дней нет страховки
-
iamdimon
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 01.04.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|12729
|1808425
|
|
|320
|37447
|
|
|72729
|8767712
|