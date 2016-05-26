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Обслуговування в українських
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Райффайзен Банк Аваль

Райффайзен Банк Аваль
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 641642643644

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Райффайзен Банк Аваль 2.8 5 641
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
153
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
24%
151
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
86
Всього голосів : 641
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:20

  Alex_ki написав:А оформлял кто фишбэк?
Как там насчёт от страховки откосить?

В Кредитке 100 дней нет страховки
iamdimon
 
Повідомлень: 71
З нами з: 01.04.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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  #<1 ... 641642643644
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