В Кредитке 100 дней нет страховки
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 10:20
Додано: Вів 02 лип, 2019 14:19
Re: Райффайзен Банк Аваль
Недавно мне звонили из банка предлагали кредитную карту Fishback
В принципе кредитная карта как такая мне не нужна, но очень понравилось одно из условий: 4 грн скидки на л. любого бензина на ОККО.
Кто знает есть ли подобные условия на каких-то обычных (не кредитных картах Райфа), если нет, то какие +/- использования этой кредитки как обычной платежной карты (если кто этим продуктом пользуется)?
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